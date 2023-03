Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tötungsdelikt 36 Messerstiche: Staatsanwältin fordert zwölf Jahre Haft Von dpa | 09.03.2023, 12:02 Uhr

Im Prozess um den Tod einer Ehefrau durch 36 Messerstiche hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Donnerstag zwölf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Die Staatsanwältin bezeichnete die Tat des 51-jährigen Angeklagten in ihrem Plädoyer vor dem Bielefelder Landgericht als „klassischen Femizid“ und als „Overkill“. Der Mann hatte die Tat am ersten Prozesstag gestanden.