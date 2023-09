Das Bonner Landgericht unternimmt von Mittwoch (9.00 Uhr) an einen neuen Anlauf, einen 36 Jahre alten Mordfall aufzuklären. Angeklagt ist ein 66 Jahre alter Mann aus Detmold, der laut Bonner Staatsanwaltschaft im Mai 1987 die 23 Jahre alte Wirtstochter Claudia Otto aus Lohmar bei Bonn erdrosselt haben soll.



Der erste Prozess war am 1. Dezember 2022 ausgesetzt, der Haftbefehl aufgehoben und der Angeklagte auf freien Fuß gesetzt worden. Der Grund: Zwei entscheidende DNA-Spuren, die ihn belasten sollten, waren bei der Rechtsmedizin in München nicht sachgerecht untersucht worden. Es sei möglich, so die Richter, dass Spuren des Opfers und des Angeklagten vermischt worden seien. Das Gericht ordnete eine erneute Untersuchung an, die nun in den Prozess eingeführt werden soll.



Der Angeklagte hat mehr als die Hälfte seines Lebens hinter Gittern gesessen. Er war wegen Entführung und wegen eines Doppelmordes im sauerländischen Eslohe sowie wegen mehrerer Eigentums- und Rauschgiftdelikte zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Kurz nach der Entdeckung der Leiche von Claudia Otto war er unter Verdacht geraten, weil er damals zu den Stammgästen des bekannten Ausflugslokals gehört hatte.