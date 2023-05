Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis 36-jähriger Mann im Sauerland mit Messer niedergestochen Von dpa | 07.05.2023, 09:02 Uhr

Ein Messerstecher hat am Samstagabend im Sauerland einen 36 Jahre alten Mann niedergestochen. Zeugen hatten am frühen Abend die Tat in Menden (Märkischer Kreis) beobachtet und die Polizei gerufen. Sie meldeten, dass der Täter auf der Flucht sei, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige, ein 59-jähriger Mann aus Hagen, wurde kurze Zeit später in einem Gebäude entdeckt und festgenommen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist außer Lebensgefahr. Zu den Umständen machte die Polizei zunächst keine Angaben.