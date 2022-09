Polizeihubschrauber Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Rhein-Kreis Neuss 36-Jähriger in Dormagen erschossen: Zweite Leiche entdeckt Von dpa | 30.09.2022, 18:11 Uhr

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Freitag in Dormagen erschossen worden. Das teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Als Verdächtiger werde ein 55-jähriger polizeibekannter Mann gesucht, sagte eine Polizeisprecherin. Das hatte die „Bild“-Zeitung zuvor berichtet.