Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis 36 Blockflöten aus Schule geklaut Von dpa | 11.04.2023, 15:15 Uhr

In einer Schule in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) sollen Jugendliche Dutzende Blockflöten geklaut haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen die drei jungen Männer am Abend des Ostermontags eine Hintertür auf und drangen in das Schulgebäude ein. Neben 36 Blockflöten hätten die Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren auch einen Laptop sowie einen Verstärker entwendet.