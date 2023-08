Berchtesgaden 34-Jähriger stürzt 150 Meter tief in den Alpen und stirbt Von dpa | 14.08.2023, 16:25 Uhr | Update vor 1 Std. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen ist in den Alpen bei Berchtesgaden etwa 150 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 34 Jahre alte Mann aus Siegen am Samstag nicht von einer Wanderung zum „Hohen Laafeld“ zurückgekehrt. Deswegen rief der Wirt, auf dessen Alm der Wanderer am Samstag eingecheckt hatte, am Sonntag die Polizei.