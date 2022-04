ARCHIV - Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Gelsenkirchen 33-Jähriger schlägt und würgt Frau im Hauptbahnhof Von dpa | 25.04.2022, 09:03 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann soll auf einem Bahnsteig im Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine 24-Jährige geschlagen und gewürgt haben. Als Zeugen, die vom Angreifer zuvor aggressiv angegangen worden sein sollen, die Polizei alarmierten, sei der Tatverdächtige mit der Frau in einen Zug Richtung Essen gestiegen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Dank der detaillierten Beschreibung der Anrufer hätten die Einsatzkräfte den 33-Jährigen am Sonntag im Essener Hauptbahnhof gestellt. Ein Alkoholtest auf der Polizeiwache habe einen Alkoholwert von 0,7 Promille im Blut ergeben, hieß es weiter. Es habe sich zudem herausgestellt, dass der Beschuldigte mit der 24-Jährigen in einer Beziehung steht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung ein.