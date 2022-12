Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 33-Jähriger in Dormagen getötet: Jugendlicher stellt sich Von dpa | 27.12.2022, 17:09 Uhr

Nach der Tötung eines 33-Jährigen in Dormagen südlich von Düsseldorf hat sich ein Jugendlicher den Ermittlern gestellt. Er habe dem 33-Jährigen mit einem Messer in den Hals gestochen, aber in Notwehr gehandelt, weil er von dem Mann bedroht worden sei, gab der 17-Jährige zu Protokoll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.