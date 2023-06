Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Körperverletzung 32-Jähriger schlägt Mann in Zug nieder: Tritte gegen Kopf Von dpa | 09.06.2023, 08:33 Uhr

Ein 32-jähriger Mann soll einen Mitreisenden in einem Regionalexpress im Ruhrgebiet unvermittelt niedergeschlagen haben. Nach einem Faustschlag ins Gesicht solle er dem am Boden liegenden Mann zweimal gegen den Hinterkopf getreten haben, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Das Opfer wurde nach dem Vorfall am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht, der 32-Jährige am Essener Hauptbahnhof von Bundespolizisten in Empfang genommen.