Dortmund 32-Jähriger mit Messer angegriffen und schwer verletzt Von dpa | 06.03.2023, 14:15 Uhr

Ein 39-Jähriger soll in Dortmund einen Bekannten mit einem Messer angegriffen und ihm ins Gesicht gestochen haben. Das 32 Jahre alte Opfer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer sollen sich am Sonntagvormittag vor der Wohnung des 32-Jährigen getroffen haben. Dort soll der 39-Jährige unvermittelt zwei Mal auf den jüngeren Mann eingestochen haben. Er wurde vorläufig festgenommen, die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und stellte auch das Messer sicher.