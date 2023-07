Wald Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Forstämter 300 Hinweisschilder erklären den Wald in NRW Von dpa | 27.07.2023, 13:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Schild im Wald statt Schilderwald: Die nordrhein-westfälischen Forstämter stellen überall im Land an Wanderwegen und im Wald rund 300 Informationstafeln auf. Sie sollen erklären, was auf den dahinterliegenden Flächen gerade passiert. Auf diese Weise sollten die Bürger bei den Klima-Anpassungsprozessen mitgenommen werden, erläuterte Forstministerin Silke Gorißen (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.