30 Jahre Solinger Brandanschlag Foto: Martin Gerten/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus 30 Jahre Brandanschlag: Bundespräsident in Solingen erwartet Von dpa | 29.05.2023, 01:33 Uhr

Vor 30 Jahren zündeten Rechtsradikale in Solingen ein Wohnhaus an. Fünf türkische Mädchen und Frauen starben. Zum Jahrestag kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer Gedenkveranstaltung in die Stadt.