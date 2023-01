Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Generalstaatsanwaltschaft 30-Jährige wegen Terror-Unterstützung angeklagt Von dpa | 05.01.2023, 13:16 Uhr

Wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischen Staat (IS) muss sich eine Frau aus dem Kreis Steinfurt verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat die 30-Jährige vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf außerdem wegen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht angeklagt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Über die Zulassung der Anklage muss das OLG noch entscheiden.