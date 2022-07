ARCHIV - Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild FOTO: Sven Hoppe up-down up-down Essen 29-Jähriger nach lebensgefährlichem Messerangriff in U-Haft Von dpa | 25.07.2022, 15:43 Uhr

Nach den lebensgefährlichen Messerstichen auf einen 57-jährigen Mann in Essen hat die Polizei einen der beiden Tatverdächtigen erwischt. Der 29-Jährige sei in seiner Wohnung in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt er nun in Untersuchungshaft. Nach dem mutmaßlichen Mittäter wird noch gefahndet.