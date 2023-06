Polizei schießt auf bewaffneten Mann Foto: Michael Weber/WTVnews/dpa up-down up-down Mülheim an der Ruhr 28-Jähriger nach Polizeischüssen „stabil“ Von dpa | 26.06.2023, 11:47 Uhr

Der 28-Jährige, den Polizisten in der Nacht zum Samstag in Mülheim angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben, liegt weiter auf der Intensivstation. Sein Zustand sei „stabil“, er könne aber noch nicht vernommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag.