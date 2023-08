Köln 28-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt Von dpa | 22.08.2023, 16:09 Uhr | Update vor 26 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 28-Jähriger ist in Köln durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann und sein 25-jähriger Begleiter seien im U-Bahnhof Ebertplatz in Streit mit einem 34-Jährigen geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.