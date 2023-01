Polizeihubschrauber Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Kreis Siegen-Wittgenstein 28-Jähriger bei Streit getötet: Fahndung mit Hubschrauber Von dpa | 19.01.2023, 06:47 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Siegen ist ein 28 Jahre alter Mann getötet worden. Beamte hätten das Opfer mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus gefunden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Eine Reanimation blieb erfolglos. Zuvor war die Polizei wegen des gewalttätigen Streits im Stadtteil Niedersetzen gerufen worden. Als die Beamten am Mittwochabend eintrafen, war der mutmaßliche Täter demnach aber nicht mehr in dem Gebäude.