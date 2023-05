Prozess in Detmold Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Landgericht Detmold 27-Jähriger wegen Totschlags verurteilt: Motiv unklar Von dpa | 24.05.2023, 18:52 Uhr

Das Landgericht Detmold hat am Mittwoch einen 27 Jahre alten Mann wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das Schwurgericht sah es nach sieben Monaten Prozessdauer als erwiesen an, dass der Automechaniker im Mai 2022 seine frühere Lebensgefährtin in deren Wohnung in Lage erdrosselt hatte.