Recklinghausen 27-Jähriger schießt im Streit auf Kontrahenten Von dpa | 24.08.2023, 11:45 Uhr

Bei einem Streit in Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet soll ein 27-Jähriger auf einen Kontrahenten geschossen und ihn schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestehe bei dem Opfer aber nicht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter sitze in Untersuchungshaft. Die beiden gleichaltrigen Männer seien bereits am Sonntagabend auf offener Straße im Süden von Recklinghausen aneinandergeraten. Worum es bei der Auseinandersetzung ging und ob die Männer sich vorher bereits kannten, sagte eine Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise, um den Fall aufzuklären.