Kreis Steinfurt 27-Jähriger bei frontalem Zusammenstoß gestorben Von dpa | 15.09.2023, 18:53 Uhr

Ein 27-jähriger Mann ist auf einer Straße bei Laer (Kreis Steinfurt) mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten und gestorben. Der Transporter stieß frontal mit einem Wohnmobil zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Ehepaar in dem unfallbeteiligten Camper wurde leicht verletzt. Warum der Mann auf der Straße zwischen Laer und Altenberge auf die falsche Fahrbahn geraten war, blieb zunächst unklar.