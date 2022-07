ARCHIV - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Paul Zinken up-down up-down Hagen 2,6 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer Von dpa | 01.07.2022, 09:10 Uhr

Mit 2,6 Promille Alkohol im Blut ist ein Radfahrer am Donnerstagabend in Hagen von der Polizei gestoppt worden. Der 40-Jährige sei in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen und dadurch Passanten aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beleuchtet war sein Rad nicht. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, sei er fast vom Fahrrad gefallen. Der Radfahrer musste eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet ein Verfahren.