Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum 26-jähriger soll auf Mitbewohnerin eingestochen haben Von dpa | 26.04.2023, 18:23 Uhr

Nach dem Auffinden von zwei schwer verletzten Menschen ermittelt die Polizei Bochum wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war die Polizei am frühen Mittwochmorgen in eine Wohnung gerufen worden. Dort fanden die Beamten die 23 Jahre alte Wohnungsinhaberin und einen 26 Jahre alten Mann. Beide waren nicht mehr ansprechbar, hatten Stich- und Schnittverletzungen und mussten noch in der Wohnung intensivmedizinisch erstversorgt werden. Die Frau hatte lebensgefährliche Verletzungen.