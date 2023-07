Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle 26-Jähriger rettet sich und seinen Hund vor Wohnungsbrand Von dpa | 23.07.2023, 16:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Mann hat in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) sich und seinen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Der 26-Jährige sei am Sonntagvormittag mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. Das Feuer sei aus noch unklarer Ursache in der Dachgeschosswohnung des Mannes ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits dichter Rauch aus den Fenstern und der Balkontür gequollen.