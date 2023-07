Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität 26-Jähriger nach Sexualdelikt an Jugendlicher in U-Haft Von dpa | 15.07.2023, 17:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts an einer Jugendlichen in Mönchengladbach ist ein 26-jähriger Mann in Untersuchungshaft gekommen. Er soll einer 15-Jährigen sexuelle Gewalt angetan haben, wie die Polizei mitteilte. Eine Haftrichterin habe am Samstag die Untersuchungshaft angeordnet.