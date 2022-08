25-Jährige tot in Gebüsch gefunden - Nachbar tatverdächtig Foto: David Poggemann/Nord-West-Media/dpa up-down up-down Kriminalität 26-Jähriger nach mutmaßlicher Tötung von Frau in U-Haft Von dpa | 31.08.2022, 17:56 Uhr

Ein 26-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er seine 25 Jahre alte Nachbarin in Saerbeck (Kreis Steinfurt) umgebracht haben soll. Am Mittwoch sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei der Obduktion wurden demnach Würgemale und Schnittverletzung am Hals sowie Stichverletzungen im Bauch der Frau gefunden.