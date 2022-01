Gronau. Das Grenzüberschreitende Polizeiteam Bad Bentheim hat am Sonntagabend den Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Mann vollstreckt. 1200 Euro musste der Mann zahlen, sonst hätte er ins Gefängnis gemusst.

Wie es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei heißt, stoppte gegen 21 Uhr das deutsch-niederländische Polizeiteam (GPT) auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 54 in Gronau einen Wagen und kontrollierten den Fahrer. Bei der Überprüfung der Personalien des 31-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.

Der 31-Jährige war 2021 wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 1.200 Euro begleichen. Da er die Strafe bei den Beamten bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.