Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Hamm. Rund vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hamm hat die Staatsanwaltschaft Dortmund Anklage am Landgericht Dortmund erhoben.

Sie wirft einem 27-jährigen Hammer einen Sexualmord vor. Der Mann soll die 25-Jährige am 19. September in einem Teich am Oberlandesgericht Hamm mit einem Messer erstochen haben. Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Frauenleiche am