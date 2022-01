Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses.

Hamm. Zwei Jugendliche sind nach einem Streit mit einer Gruppe anderer Jugendlicher am Freitagabend im Hauptbahnhof in Hamm verletzt in die Kinderklinik eingeliefert worden.

Die 14- und 15-jährigen Jungen wurden von der Gruppe Jugendlicher mit Schlägen und Tritten attackiert, wie die Polizei mitteilte. Darüber hinaus stahl die fünfköpfige Gruppe das Handy des 14-Jährige und flüchtete. Die Verletzten riefen sel