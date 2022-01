Eine große Menschenmenge unter einer Unterführung her und nimmt an den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ teil.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. Demonstrationen, Gegendemos, „Spaziergänge“: Tausende Menschen gehen am Wochenende in NRW auf die Straßen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auch Befürworter der Corona-Politik formieren sich.

Tausende Menschen sind in Nordrhein-Westfalen am Wochenende trotz Schmuddelwetters auf die Straße gegangen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf demonstrierten mehrere Tausend Menschen am Samstag gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-