Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Coesfeld. Ein Mann hat die Polizei durch Eierwürfe ungeplant auf die Spur seiner kleinen Cannabis-Zucht gebracht.

Dem Ganzen war vorausgegangen, dass sich der 60-Jährige am Donnerstag in Coesfeld von einer Baustelle gestört gefühlt hatte. Aus diesem Grund soll er angefangen haben, Bauarbeiter mit Eiern zu bewerfen. Da diese das nicht witzig fanden, me