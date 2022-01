Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Paderborn. Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Paderborn ist ein 17-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Beteiligten wegen eines Mädchens gestritten haben, teilte die Polizei am Freitag mit.Demnach sei der 17-Jährige in Begleitung von zwei Bekannten am Donnerstagabend von zwei Jugendlichen angesproche