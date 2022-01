Polizei rekonstruiert Fluchtweg nach Einbruch in Bielefeld

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Rund 20 Tage nach einem Einbruch in ein Haus in Bielefeld mit Angriff auf den Eigentümer hat die Polizei den Fluchtweg in Teilen rekonstruiert.

Außerdem fand die Mordkommission „Buschkamp“ laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Mittwoch DNA-Spuren des Täters am Tatort. Er hatte sich offenbar bei dem Einbruch verletzt. Mit einem Messer aus der Küche hatt