Fußgänger bei Verkehrsunfall in Lüdinghausen getötet

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Lüdinghausen. Bei einem Verkehrsunfall in Lüdinghausen im Münsterland ist ein Fußgänger ums Leben gekommen.

Der 28-Jährige wurde am Dienstagabend auf der Bundesstraße B58 in Fahrtrichtung Ascheberg von einem Auto erfasst und starb noch vor Ort, wie die Polizei Coesfeld am Mittwoch mitteilte. Der 62 Jahre alte Autofahrer aus Nordkirchen erlitt ei