Ein Helfer verarbeitet eine Probe für einen Corona-Schnelltest.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Münster. In Münster sind 36 von 47 Teilnehmern einer Skifreizeit positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Angaben der Stadt laufe derzeit die Prüfung der Schnelltests per PCR-Tests. Alle Teilnehmer der Hochschulreise in die Schweiz seien zweifach geimpft und teilweise auch geboostert gewesen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Gesu