82-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Bad Oeynhausen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bad Oeynhausen. Bei einem Wohnungsbrand in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen.

Laut Mitteilung der Polizei hatte die Feuerwehr den leblosen 82-Jährigen in der verqualmten Wohnung gefunden. Die Reanimation durch den Notarzt kam zu spät. Nach ersten Ermittlungsergebnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelö