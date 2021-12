Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Ein 27-jähriger Mann soll in der Nacht auf Mittwoch in eine Wohnung in Bielefeld eingebrochen und dann mit einem gestohlenen Auto schwer verunglückt sein.

Gegen 23.30 Uhr am späten Dienstagabend sei der Tatverdächtige in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und mit seiner Beute entkommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.Neben einem Portemonnaie stahl der 27-Jährige auch einen