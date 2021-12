Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses.

Herford. Der 35 Jahre alte Mann, der am Zweiten Weihnachtstag durch Polizei-Schüsse schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Bielefeld mit. Der Mann aus Löhne soll in einer Wohnung in Herford seine 37 Jahre alte Freundin mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben. Die Frau hatte den Notruf gewähl