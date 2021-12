Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Münster. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Münster ist eine der beiden Fahrerinnen schwer verletzt worden.

Die beiden Wagen waren am Dienstagabend bei Nebel an einer Kreuzung ineinander gekracht, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die 64-Jährige kam in ein Krankenhaus, die 41-jährige Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden A