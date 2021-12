24-Jähriger nach Polizeigewahrsam in Düsseldorf gestorben

In Düsseldorf ist ein 24-Jähriger auf dem Weg zur Polizeiwache bewusstlos geworden und dann gestorben.

imago images/Michael Gstettenbauer

Ein 24-Jähriger hat in Düsseldorf auf dem Weg ins Polizeigewahrsam das Bewusstsein verloren – wenig später starb er im Krankenhaus. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Die Polizei sei am Montag von unbeteiligten