Eurojackpot: 73,7 Millionen Euro gehen in den Raum Dortmund

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Münster. Der am Freitagabend geknackte Eurojackpot über 73,7 Millionen Euro geht in den Raum Dortmund.

Das teilte Westlotto am Samstagmorgen in Münster mit. „Der Spieler hat 18,75 Euro investiert“, heißt es in der Mitteilung. Der Tipp sei anonym abgegeben worden, deshalb seien der Gewinner oder die Gewinnerin noch nicht bekannt. Glück brach