Streit um Nachtflüge am Flughafen Dortmund: Termine am OVG

Der Tower des Flughafen Dortmund.

Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Münster. Nach der Absage von zwei Verhandlungstagen Mitte November zum Flughafen Dortmund hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) neue Termine angesetzt.

Nach Auskunft einer Sprecherin verhandelt das Gericht jetzt am 25. und 26. Januar 2022 in der Sache. Wegen eines Corona-Falls unter den Verfahrensbeteiligten hatte das OVG die Termine in der Halle Münsterland kurzfristig absagen müssen. Ei