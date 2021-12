Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Paderborn. Die Feuerwehr in Paderborn hat eine 92 Jahre alte Frau aus ihrer brennenden Wohnung gerettet, nachdem ein Adventskranz ein Feuer entfacht hat.

Zwei Fußgänger bemerkten am Dienstag Rauch aus einem gekippten Fenster des Hauses in Paderborn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil die Fußgänger kein Handy dabei hatten, hielten sie eine Autofahrerin an, die den Notruf wählte. Die