Wolfgang Albers spiegelt sich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in einer Plexiglasscheibe.

Münster. Der Fall des ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten könnte Folgen für die Rolle von politischen Beamten in Nordrhein-Westfalen haben. Nach Einschätzung der obersten NRW-Verwaltungsrichter werden diese Posten von der Politik in zu großer Zahl vergeben.

Die in Nordrhein-Westfalen gängige Praxis, die Posten der Polizeipräsidenten mit politischen Beamte zu besetzen, ist nach einer Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts in Münster ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Deshalb setzte das OVG am