Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Bei einem Einbruch in ein Haus in Bielefeld hat der Täter auf den Eigentümer eingestochen.

Bei dem Messerangriff wurde der 62-Jährige am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt. Er hatte den Einbrecher bei seiner Rückkehr überrascht. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bestand am Mittwoch keine