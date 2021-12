Autofahrerin stirbt bei Auffahrunfall an Stauende

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Bei einem Unfall an einem Stauende in Bielefeld ist eine 32 Jahre alte Autofahrerin gestorben.

Auf der Schnellstraße hatte sich am Montagnachmittag stadtauswärts in Richtung A33 ein Stau gebildet, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 24 Jahre alter Autofahrer habe diesen offenbar zu spät bemerkt und sei mit hoher Geschwindigkeit