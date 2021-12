Menschen sitzen im Kreuzgang des Doms und erhalten eine Beratung zur Corona-Impfung.

Christopher Neundorf/dpa

Paderborn. Bei einer öffentlichen Impfaktion des Erzbistums Paderborn in Zusammenarbeit mit dem Kreis sind am Samstag mehr als 500 Menschen in den Dom gekommen.

Sie holten sich in der geweihten Umgebung ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung ab. Ein Termin war nicht nötig. Auch mussten die Impfbereiten keiner Kirche angehören. Nach Angaben eines Sprechers wurde jeder in der Bischofskirche ge