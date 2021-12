Die Spurensicherung im Einsatz.

Charlotte Mahncke

Bielefeld. Am Mittwochabend fielen in Bielefelds Stadtbezirk Brackwede sieben Schüsse. Ein Mann lag blutüberströmt auf einer Bank. Eine Mordkommission hat ihre Arbeit aufgenommen, die Leiche wird zurzeit obduziert.

Die grausame Tat, bei der am Mittwochabend ein 31-jähriger Mann in Brackwede in der Nähe der Bartholomäuskirche mit sieben Schüssen niedergestreckt und getötet worden ist, sorgt für Fassungslosigkeit in Bielefeld, insbesondere im Stadtteil