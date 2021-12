Mann in Bielefeld durch Schüsse tödlich verletzt

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bielefeld. In der Nähe einer Bushaltestelle in Bielefeld ist am Mittwochabend ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden.

Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft starb der 31-Jährige später im Krankenhaus. Nach Angaben der Ermittler von Donnerstag ist das Opfer polizeibekannt. Im Laufe des Tages sollte der Tote durch die Rechtsmedizin o