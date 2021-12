Ein Fläschchen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer wird gezeigt.

Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Münster. Die Rektoren der Universitäten in Nordrhein-Westfalen beklagen in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die sich „äußerst negativ auswirkende Impfstrategie“ des Bundes.

Die Rektoren der Universitäten in Nordrhein-Westfalen beklagen in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die sich „äußerst negativ auswirkende Impfstrategie“ des Bundes. In dem internen Schreiben vom 7. Dezember, das der Deutsc