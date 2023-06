Handwerker Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Handwerk 2500 Euro Prämie für Handwerksmeister in NRW Von dpa | 30.06.2023, 11:18 Uhr

Neue Handwerksmeisterinnen und -meister in Nordrhein-Westfalen können erstmals eine Prämie in Höhe von 2500 Euro beantragen. Wer ab dem 1. Juli die Meisterprüfung erfolgreich besteht und den Hauptwohnsitz in NRW hat, könne die Meisterprämie erhalten, teilte das NRW-Arbeitsministerium am Freitag mit.